Прогноз погоды на предстоящую зиму в Башкирии

Синоптики поделились прогнозом погоды на предстающую зиму в Башкирии.

Известно, что температура воздуха этой зимой в Башкирии будет в пределах нормы. Ожидать каких-то погодных аномалий от сезона не стоит. Есть небольшая вероятность того, что некоторые месяцы окажутся чуть теплее, чем обычно. Вероятнее всего, это произойдет в январе.

Средняя температура воздуха Башкирию будет ожидать такая: в декабре -12, в январе -15, а в феврале -13.

Синоптики отмечают, что подобный долгосрочный прогноз информирует в первую очередь о погодных аномалиях. Эксперты отмечают, что такие прогнозы сбываются с вероятностью более чем в половине случаев.