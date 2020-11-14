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В Минздраве Башкирии рассказали, чем болела очередная жертва коронавируса

В ведомстве поделились информацией о 66 умершем
Рустем АХУНОВ
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В Минздраве Башкирии рассказали, чем болела очередная жертва коронавируса

В Минздраве Башкирии рассказали, чем болела очередная жертва коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Минздраве Башкирии сообщили, какие сопутствующие заболевания были у 66 жертвы коронавируса.

Врачи объяснили, что скончавшейся была 61-летняя уфимка. Помимо COVID-19 у женщины диагностировали ишемическую болезнь сердца, стенокардию, гипертоническую болезнь и остеопороз.

Стоит отметить, что проблемы с сердцем часто встречаются у жертв коронавируса. Также в зону риска попадают граждане с хроническими заболеваниями внутренних органов и сильным ожирением. По всей видимости, у таких пациентов болезнь протекает тяжелее, чем у остальных.