В Минздраве Башкирии рассказали, чем болела очередная жертва коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Минздраве Башкирии сообщили, какие сопутствующие заболевания были у 66 жертвы коронавируса.

Врачи объяснили, что скончавшейся была 61-летняя уфимка. Помимо COVID-19 у женщины диагностировали ишемическую болезнь сердца, стенокардию, гипертоническую болезнь и остеопороз.

Стоит отметить, что проблемы с сердцем часто встречаются у жертв коронавируса. Также в зону риска попадают граждане с хроническими заболеваниями внутренних органов и сильным ожирением. По всей видимости, у таких пациентов болезнь протекает тяжелее, чем у остальных.