В Уфе эвакуировали посетителей крупного торгового центра

Сигнализация сработала на пар от микроволновки

Сегодня, 13 ноября, в Уфе эвакуировали посетителей крупного торгово-развлекательного комплекса «Галерея-АРТ». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

По данным аварийного ведомства, на первом этаже центра сработала автоматическая пожарная сигнализация. Как выяснилось, датчик уловил пар от разогретой в микроволновке пищи.

До прибытия подразделения пожарной охраны администрация комплекса эвакуировала 95 человек. Когда стало понятно, что угрозы нет, силам МЧС дали «отбой», а персонал и посетители вернулись в ТЦ.