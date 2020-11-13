На ночной дороге в Башкирии во встречном ДТП с грузовиком погиб 22-летний парень

фото: ГИБДД РБ

Ночью 12 ноября в Янаульском районе Башкирии произошло смертельное ДТП – погиб молодой водитель. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась на 27 километре трассы Нефтекамск-Янаул. На опасном повороте столкнулись вазовская «четырнадцатая» и грузовик «КамАЗ. За рулем легковушки сидел 22-летния местный житель. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Инспекторы ГИБДД начали разбирательство по факту происшествия.

За минувшие сутки это единственное смертельное ДТП. Также было зарегистрировано девять аварий, в которых пострадали 12 человек.