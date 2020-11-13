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В Уфе на улице посреди дня неизвестный пытался развратить 10-летнюю девочку

С заявлением в полицию обратилась мать школьницы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В полицию с заявлением обратилась мать девочки

В полицию с заявлением обратилась мать девочки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В башкирской столице Уфе неизвестный пытался развратить на улице 10-летнюю девочку. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

По данным собеседника, все произошло посреди 10 ноября в северной части города – прямо рядом с пятиэтажным домом, где проживала школьница. С заявлением в отдел полиции обратилась ее мать. Она рассказала, что в отношении дочери некий мужчина «совершил развратные действия». О чем конкретно идет речь, пока неизвестно.

Сейчас следователи принимают решение о возбуждении уголовного дела.

Криминал