В Башкирии поиски загадочно пропавшей женщины прекратили

Марина жива и здорова

В Белебее свернули поиски 40-летней Марины Рахматуллиной, которая не давала о себе знать еще с октября. Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт», женщина нашлась живой и здоровой. На удивление женщина вышла на связь с родными только после того, как ее подали в розыск.

Напомним, что женщина пропала 23 октября – вышла из дома и не вернулась. Родственники подождали ее возвращения пару недель и объявили в розыск. Все это время Марину дома ждали мать-пенсионерка и дочка. Где и с кем находилась "потеряшка" все это время не уточняется.