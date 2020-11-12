В Башкирии похолодает до -20 градусов

Недостаточно большой снежный покров может навредить растениям Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии в ближайшие два дня ожидаются ночные заморозки – температура воздуха упадет до -20 градусов. Об этом сообщили синоптики Башгидромета. Там отметили, что во второй декаде ноября будет на 2° холоднее, чем в прошлые годы.

– 12-14 ноября погодные условия в республике определит тыловая часть циклона. Сохранится небольшой снег, местами до умеренного, на отдельных участках дорог ожидается снежный накат, гололедица, – рассказали специалисты.

Температура воздуха ночью прогнозируется от -4° до -13° (при прояснениях – до -15,-20°). Днем будет немного теплее: от -1,-6° до -7,-12°. В конце недели сильных осадков не ожидается. Метеорологи предупредили, что из-за небольшой высоты снежного покрова морозная погода может нанести ущерб растениям.