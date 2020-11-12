В Башкирии выпускник не захотел идти в школу и заявил, что хочет ее взорвать

В Башкирии полицейские поймали школьника, который угрожал взорвать школу.

Необычная история приключилась в Белебее 10 ноября. Днем местная жительница получила пугающий звонок на сотовый – неизвестный попросил ее не бросать трубку и заявил, что готовит теракт сразу в двух местных школах. К учебным заведениям немедленно выехали саперы, которые, к счастью, не нашли даже следов взрывчатки.

По данным источника «КП-Уфа», звонившим хулиганом оказался выпускник одной из школ, в которую приехали силовики. По всей видимости, парень захотел таким образом хотя бы на какое-то время отменить очные занятие классов в своей школе.

Увидев дома полицейских молодой человек решил во всем признаться. Не исключено, что за подобный розыгрыш его ждет административная или уголовная ответственность.

Напомним, что сейчас некоторые школьники перешли на дистанционное образование. Так, обучение на дому проходят учащиеся с 6 по 10 классы.