Власти Башкирии обсуждают введение новых запретов по коронавирусу в новогодние праздники

Жителей Башкирии ждут новые ограничения на Новый год Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии могут ввести новые ограничения на период новогодних праздников в связи с пандемией коронавируса. Об этом со ссылкой на «источник, близкий к администрации» главы республики Радия Хабирова сообщил телеграм-канал «Подслушано в Башкирии».

Чиновникам всех уровней, согласно сообщению, «строжайше запретят» новогодние корпоративы. Сами жители смогут отметить праздник в коллективах не более 50 человек с ограничением времени до 00:00. Все уличные елки и горки будут работать. Разрешат и небольшие выступления артистов, но с соблюдением санитарных правил. Мероприятия в помещениях будут отменены.

В пресс-службе администрации «КП-Уфа» подтвердили, что новые меры действительно обсуждаются.

– Все изменения в указ [о режиме повышенной готовности] мы сразу публикуем на сайте. Если такие будут, тоже опубликуем, – сказал пресс-секретарь.