В Уфе «пазик» сбил 17-летнюю студентку, девушка попала в больницу с множеством травм

фото: ГИБДД РБ

В уфимской Черниковке 11 ноября маршрутный «ПАЗ» сбил 17-летнюю студентку. Об этом сообщили в городской ГИБДД.

Инцидент произошел около шести часов вечера. За рулем автобуса сидел 50-летний водитель. Он совершил наезд на девушку, когда поворачивал с улицы Орджоникидзе на Вологодскую. Пешеход в этот момент пересекала проезжей часть по «зебре» на зеленый сигнал светофора.

Студентка получила многочисленные травмы и была госпитализирована в ближайшую больницу.

За вчерашний вечер это не единственное ДТП с пострадавшим. Так, в северной части башкирской столицы пьяный водитель без прав устроил аварию с тремя машинами. Травмы получили два человека.