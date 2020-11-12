Число заразившихся коронавирусом в Башкирии приблизилось 12 тысячам человек

В Башкирии число зараженных коронавирусом увеличилось на 110 человек

В Башкирии за минувшие сутки подтвердилось 110 случаев коронавируса. Число заразившихся жителей республики с начала пандемии приблизилось к 12 тысячам человек – 11 981. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба администрации руководителя региона.

За прошедшие 24 часа была подтверждена еще одна смерть от COVID-19. Жертвами инфекции в Башкирии стали 64 человека.

Прирост выздоровевших составил 27 человек, всего вылечилось 11 011 жителей. Коронавирусом все еще болеют 906 человек, 285 из них лечится амбулаторно и 621 переносит инфекцию дома.