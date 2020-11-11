Как получить бесплатные лекарства от коронавируса в Башкирии

В Башкирии будут бесплатно доставлять лекарства для больных коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии в скором времени начнут бесплатно доставлять препараты для лечения коронавируса. «КП-Уфа» выяснила, каким образом это будет происходить и кому положены лекарства от COVID-19.

КТО ПОЛУЧИТ БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСА?

В Минздраве республики рассказали, что препараты для лечения коронавирусной инфекции получат все жители с вероятными и подтвержденными случаями COVID-19. Речь идет о пациентах, которые лечатся на амбулаторном лечении дома. На эти цели из федерального бюджета выделен 151 млн рублей.

КАКИЕ ЛЕКАРСТВА ВОШЛИ В ПЕРЕЧЕНЬ БЕСПЛАТНЫХ?

В перечень бесплатных лекарств от коронавируса в Башкирии вошли средства противовирусных, антикоагулянтных, иммунных, противовоспалительных групп, а также антибиотики. Какие именно, будет определять лечащий врач, исходя из специфики протекания инфекции у пациента и наличия у него сопутствующих заболеваний. Для профилактики болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Для каждого пациента планируется формировать пакет с медикаментами, который должен быть доставлен.

КАК УВЕДОМЛЯЕТСЯ ПАЦИЕНТ О ПОЛУЧЕНИИ БЕСПЛАТНЫХ ЛЕКАРСТВ ОТ КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИИ?

Пациент уведомляется письменно о дозировке приема препаратов, препараты выдаются в полных упаковках или блистерах, к каждому пакету формируется опись в двух экземплярах. Один остается на руках у пациента, второй - передается как отчетный бланк с подписью пациента в медицинскую организацию.

КАК БУДУТ ДОСТАВЛЯТЬ БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА?

Рецепт на получение бесплатных лекарств выписывает лечащий врач. На его основании в течение дня или на следующий день препараты будут доставлены пациенту.

Лекарства будут приносить средний и младший медицинский персонал, студенты-практиканты или волонтеры. Никто заранее уведомлять пациента о доставке лекарств не будет, поскольку он должен находиться дома на самоизоляции.

КОГДА НАЧНУТ БЕСПЛАТНО РАЗДАВАТЬ ЛЕКАРСТВА ОТ КОРОНАВИРУСА В БАШКИРИИ?

Точных сроков о доставке бесплатных лекарств пока нет. Сейчас идет процесс закупки препаратов. Вероятнее всего, раздала лекарств начнется до декабря 2020 года.