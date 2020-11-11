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Общество

Десятки жителей Башкирии отправились ночью в село, чтобы найти там 100 долларов

Купюру в Иваново-Казанке оставила ведущая шоу «Орел и решка»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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кадр шоу "Орел и решка", телеканал "Пятница"

кадр шоу "Орел и решка", телеканал "Пятница"

Минувшим вечером, 10 ноября, десятки жителей Башкирии отправились в село Иваново-Казанка Иглинского, чтобы найти там 100-долларовую купюру в бутылке. Клад в стене бревенчатого дома оставила ведущая тревел-шоу «Орел и Решка» Регина Тодоренко. Очередной выпуск передачи был посвящен Башкирии и как раз вышел накануне.

Когда энтузиасты пришли к заветному месту, оказалось, что дом, где была спрятана бутылка, оказался разобран. Но это обстоятельство не особо смутило людей, и они принялись во тьме искать и в снегопад искать 100 долларов. В конечном счете клад смог обнаружить уфимец Герман. Он поделился радостью на странице в инстаграме.

фото: инстаграм

фото: инстаграм