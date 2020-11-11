В Башкирии без вести пропали двое подростков

фото: "Лиза Алерт"

В башкирском селе Учалы без вести пропали двое подростков – 15-летний Данил К. и 14-летний Айнур З. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт». По данным активистов, 10 ноября юноши ушли в неизвестном направлении, и до сих пор не вернулись.

Приметы Данила: рост – 164 см, худощавое телосложение, каштановые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в темно-синюю болоньевую куртку, черные брюки, темные кроссовки и черную вязаную шапку.

Приметы Айнура: рост – 155 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в темную болоньевую куртку, серые спортивные трико, темные кроссовки и черную вязаную шапку.

Всех, кто знает о местоположении пропавших, просят обратиться по телефонам: 8-800-700-54-52 («Лиза Алерт») или 02 (полиция).

Отметим, что в сентябре один из юношей – Данил – уже пропадал. Он вместе с другим подростком сбегал из детского приюта в селе Учалы. Впоследствии оба были найдены живыми и невредимыми.