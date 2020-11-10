Башкирии выделят 6,7 млрд рублей из федерального фонда на достройку домов обманутых дольщиков

фото: Радий Хабиров // vk.com

Башкирия получит из федерального фонда защиты прав дольщиков порядка 6,7 млрд рублей на достройку домов. Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве.

По данным властей, в республике остается 125 проблемных домов. Всего недобросовестные застройщики заключили 7758 договоров с дольщиками, которые так и не смогли увидеть своего жилья.

Федеральный фонд окажет Башкирии софинансирование в достройке 59 объектов, это поможет заселить в квартиры 2 945 человек. Речь идет о дольщиках ЖК «Миловский парк» (22 дома), ЖК «Уфимский Крым» (2 дома), «БашИнвестДом» и «Квартал» (по одному дому). До конца текущего года Фонд рассмотрит заявки на завершение строительства еще в девяти домах.

Чтобы работа с Фондом продолжилась, от республики требуется дополнительное софинансирование – 300 млн рублей. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил премьер-министру местного правительстве Андрею Назарову проработать этот вопрос. Руководитель региона отметил, что проблема обманутых дольщиков должна быть решена к 2024 году.