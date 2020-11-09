Врач уфимского ковид-госпиталя озвучил альтернативный метод лечения коронавируса

фото: инстаграм Глеба Глебова

Уфимский врач-инфекционист Глеб Глебов, работающий в зубовском ковид-госпитале, озвучил теорию, которая может помочь со снижением смертности от коронавируса. Он поделился своими соображениями по поводу альтернативного метода лечения COVID-19 на странице в Инстграме.

Специалист отметил, что прошлые вирусные пандемии 2002 и 2012 годов позволили выявить связь сахарного диабета с ростом заболеваемости и смертности от инфекционных заболеваний. И сейчас, в случае с коронавирусом, наблюдается похожая ситуация. По мнению Глебова, медики уделяют мало внимания поджелудочной железе, загружая ее антибиотиками и токсичными противовирусными.

– …а она [поджелудочная железа], возможно, поражается в первую очередь, и сбивается уровень глюкозы, что способствует развитию «цитокинового шторма», […] возможно, стоит стараться максимально оберечь на первых стадиях заболевания именно поджелудочную и «отключать» ее деятельность, – предположил Глеб Глебов.

Врач добавил, что это не призыв к действую – а только предположение. Инфекционист призвал коллег выразить свое мнение.