Динар Гильмутдинов предупредил о массовых рейдах ГИБДД

В Башкирии пройдут традиционные пятничные рейды ГИБДД Фото: Рустем АХУНОВ

Главный гаишник Башкирии Динар Гильмутдинов предупредил жителей о традиционных пятничных рейдах ГИБДД на дорогах республики. Об этом начальник Госавтоинспекции сообщил в своих соцсетях 6 ноября.

Профилактические мероприятия будут проводиться в целях своевременного реагирования на возможные осложнения на дорогах, а также предупреждения нарушений ПДД водителями и пешеходами. Сотрудники дорожной полиции также будут проверять автомобилистов на наличие алкогольного опьянения.

Гильмутдинов обратился к водителям с просьбой сменить летнюю резину на зимнюю. Он отметил, что многие проигнорировали многочисленные предупреждения и продолжают ездить без шипованных колес, создавая аварийные ситуации.