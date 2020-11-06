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В Уфе с крыши девятиэтажки сорвался 14-летний подросток

Юноша выжил, сейчас он находится в больнице
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Подросток сорвался с крыши девятиэтажного дома

Подросток сорвался с крыши девятиэтажного дома

В Уфе с крыши жилого девятиэтажного дома сорвался 14-летний подросток. Инцидент произошел вечером 5 ноября, сообщили в Управлении гражданской защиты.

Информация о падении юноши спасателям передал очевидец. Он увидел, как школьник упал с кровли высотки по адресу Малая Лесозаводская, 2/1.

– На место были направлены экстренные службы, – рассказали в УГЗ. – Пострадавший был госпитализирован в одну из городских клинических больниц.

Сейчас в причинах и обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы.

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