В Уфе с крыши девятиэтажки сорвался 14-летний подросток

Подросток сорвался с крыши девятиэтажного дома

В Уфе с крыши жилого девятиэтажного дома сорвался 14-летний подросток. Инцидент произошел вечером 5 ноября, сообщили в Управлении гражданской защиты.

Информация о падении юноши спасателям передал очевидец. Он увидел, как школьник упал с кровли высотки по адресу Малая Лесозаводская, 2/1.

– На место были направлены экстренные службы, – рассказали в УГЗ. – Пострадавший был госпитализирован в одну из городских клинических больниц.

Сейчас в причинах и обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы.