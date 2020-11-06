В Уфе с крыши девятиэтажки сорвался 14-летний подросток

Подросток сорвался с крыши девятиэтажного дома
В Уфе с крыши жилого девятиэтажного дома сорвался 14-летний подросток. Инцидент произошел вечером 5 ноября, сообщили в Управлении гражданской защиты.
Информация о падении юноши спасателям передал очевидец. Он увидел, как школьник упал с кровли высотки по адресу Малая Лесозаводская, 2/1.
– На место были направлены экстренные службы, – рассказали в УГЗ. – Пострадавший был госпитализирован в одну из городских клинических больниц.
Сейчас в причинах и обстоятельствах происшествия разбираются правоохранительные органы.