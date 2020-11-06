В Башкирии произошло ДТП с двумя пьяными водителями, погиб пассажир

фото: ГИБДД РБ

В Хайбуллинском районе Башкирии произошло ДТП с летальным исходом. Смертельный инцидент зафиксирован 6 ноября на улице Заки Валиди села Бурибай.

Как передали в дорожной полиции, 43-летний местный житель без прав за рулем «десятки» при повороте врезался во встречную «девятку». Последним авто управлял 20-летний парень.

– В результате 34-летний пассажир "десятой модели" от полученных травм позже скончался в больнице. Оба водителя получили травмы различной степени тяжести, – сообщили в ГИБДД.

Проверка на алкоголь показала, что оба водителя сидели за рулем в пьяном состоянии. Сейчас Госавтоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.