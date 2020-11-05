В Башкирии мужчина до смерти избил свою возлюбленную

Сейчас тело несчастной направлено на судмедэкспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти.

Кровавая драма разыгралась в Сибае в праздничный день 4 ноября. Вечером в собственной квартире с гематомами на лице и теле была найдена 41-летняя женщина. Об этом «КП-Уфа» сообщил собственный источник.

Спустя короткое время полицейские доставили в отдел полиции и подозреваемого. Им оказался 41-летний возлюбленный жертвы, с которым она проживала совместно.

На момент доставления в отдел мужчина был пьян, он дал признательные показания.

Сейчас тело несчастной направлено на судмедэкспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти.