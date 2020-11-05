Власти Башкирии до 2023 года намерены продать семь госпредприятий

Башкирия рассчитывает пополнить казну на 1,7 млрд рублей за счет продажи госсобственности Фото: Лия МУРАДЬЯН

Правительство Башкирии утвердило прогнозный план приватизации государственного имущества до 2023 году. Соответствующее постановление было опубликовано на портале правовой информации.

Власти республики планируют выставить на торги семь госпредприятий, среди которых «Башплемсерис», «Башкоммунэнерго», «Стерлитамакские железные дороги», «Башзооветснаб», «Башплодородие», «Тепличный комбинат «Янаульский» и Центр метрологических исследований «Урал-Гео». В документе также есть перечень «иного имущества» на продажу. В список вошли три объекта: нежилое административное здание и административное здание с гаражом в городе Туймазы и нежилое помещение в селе Кандры.

За счет продажи госактивов власти региона планируют пополнить бюджет на 1,7 млрд рублей.

По состоянию на 1 июля 2020 года в собственности у Башкирии есть 21 предприятие и акции 54 хозяйственных обществ.