В Башкирии скончался воин-афганец, выигравший в лотерею 83 млн рублей

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В башкирском селе Субханкулово 24 октября в возрасте 54 лет из-за тяжелой болезни скончался десантник и ветеран Афгана Виль Галимов. О его смерти сообщили близкие друзья. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в администрации сельсовета. Мужчину похоронили 26 октября.

Как передали в «Электрогазете», Галимов в 2018 году выиграл в лотерею 83 млн рублей. Часть выигрыша он потратил на ремонт помещения местной общественной организации по защите участников военных конфликтов, а также купил квартиру матери и построил дома трем родственникам. После этого мужчина перебрался вместе с женой и сыновьями в Сочи – там семья организовала гостиничный бизнес. В Субханкулово Галимов вернулся, чтобы помочь родным отстроить баню.

– Соболезную и скорблю вместе со всеми. Виль прекрасный человек и друг. Не могу писать «был». Он есть и останется таким, каким каждый из нас его помнит. Позитивный, общительный, «рубаха парень», открытый, в общем – свой. Покойся с миром, Виль. Много добра нес ты людям родным и близким, друзьям, память добрая на земле останется твоими делами и помыслами, – скорбят по Вилю Галимову его знакомые.

Виль Галимов родился 6 мая 1966 года в Кандрах. С 1985 по 1987 годы он проходил военную службу в Афганистане в Панджшерском ущелье – был снайпером в разведывательной десантной роте. Принимал участие в боевых операциях. Уволен в запас в должности заместителя командира взвода войсковой разведки, в воинском звании старшина.

Награжден медалями «За отличие в воинской службе» II степени, «За ратный труд», «70 лет Вооруженных сил СССР», «Воину – интернационалисту от благодарного афганского народа» и знаком «Воинская доблесть».