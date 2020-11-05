Умер ветеран «Салавата Юлаева» Геннадий Казаков

фото: ХК "Салават Юлаев"

После продолжительной болезни на 82-м году жизни скончался ветеран уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Геннадий Казаков. Он умер сегодня утром, 5 ноября. Об этом сообщила пресс-служба башкирской команды.

Казаков выступал за уфимцев в течение десяти лет – с 1965 по 1975 годы. Был частью ударной атакующей тройки, в которую также входили Владимир Быков и Николай Заварухин. За время выступления за команду забросил 189 шайб. После завершения карьеры хоккеист работал тренером спортивной школы «Салавата Юлаева».

– От лица всех болельщиков, руководства, игроков и сотрудников клуба мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Геннадия Андреевича, – написано в обращении клуба.

Редакция «КП-Уфа» присоединяется к соболезнованиям.