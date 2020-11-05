В Башкирии за год закупили сельхозтехники на 7,8 млрд рублей

Фото: Мария Ленц

Накануне власти Башкирии подвели итоги сельскохозяйственного сезона. На совещании в формате видеоконференцсвязи чиновники обсудили успехи аграрного сектора и оценили успехи башкирских фермеров. А похвастаться минсельхозу республики было чем.

Так, например, в 2020 году значительно вырос экспорт продукции сельского хозяйства – на 40 млн долларов по сравнению с 2019 годом. Всего в этом году за рубеж продали продукции на 113,7 млн долларов.

Глава Башкирии Радий Хабиров похвалил фермеров за существенное обновление парка техники. По итогам 2020 года башкирские аграрии закупили спецтехники на 7,8 млрд рублей. Для сравнения: в прошлом году на модернизацию автопарка потратили на 2,9 млрд рублей меньше.