В Башкирии отменили аукцион на аренду дорожных камер на 1,17 млрд рублей

!no_title Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях госкомитет Башкирии по конкурентной политике по требованию регионального управления ФАС отменил аукцион на аренду дорожных видеокамер. Как пишет «КоммерсантЪ-Уфа», власти планировали взять аренду у поставщиков 300 дорожных камер на сумму 1,17 млрд рублей. Заказчиком была структура, входящая в министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

Поставщиков для установки видеокамер должны были отобрать еще на аукционах 7 и 8 октября. Деньги на оплату услуг должны были потратить из Дорожного фонда Башкирии. Установить камеры планировали в Уфе на проспекте Салавата Юлаева, на трассе Уфа-Аэропорт, а также в ряде городов и районов республики.

ФАС отменила проведение аукциона из-за жалобы двух участников рынка, чьи заявки были отклонены. Они «не представили сведения о товарном знаке оборудования», пишет «КоммерсантЪ-Уфа». В итоге, антимонопольное ведомство распорядилось изменить дату аукциона.