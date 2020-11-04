В Уфе водитель элитной иномарки сбил инспектора ГИБДД и скрылся

Фото: Рустем Ахунов

В минувший вторник, 3 ноября, в Уфе на улице Менделеева водитель на элитной иномарке сбил с ног сотрудника ГИБДД и скрылся. По данным пресс-службы ведомства, инспектор заметил «Mercedes-Benz», водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения и потребовал его остановиться. В ответ автохам проехал мимо, задев при этом сотрудника ДПС, который от касания упал на дорогу.

Сотрудник дорожной полиции получил несколько ушибов и обратился за медицинской помощью.

Как пояснили в ГИБДД по Башкирии, сейчас личность водителя элитной иномарки устанавливается – его разыскивает дорожная полиция. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.