В Башкирии на трассе столкнулись легковушка и три большегруза: один человек погиб

Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии

Сегодня, 4 ноября, около полудня в Иглинском районе Башкирии произошло жуткое ДТП. На 1513 километре трассы М5 «Урал» столкнулись «Lifan», КАМаз и две фуры. Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе ГИБДД по Башкирии, в результате аварии пассажирка легковушки, 44-летняя жительница Уфы, скончалась на месте. Водителя иномарки госпитализировали в ближайшую больницу.

О том, пострадал ли кто-то из водителей большегрузов не сообщается.

Как отметили в отделе пропаганды ГИБДД по Башкирии, сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Дорожные полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП.