В Башкирии за сутки коронавирус подтвердился у 97 человек

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По оперативным данным на утро, 4 ноября 2020 года, в Башкирии зарегистрированы еще 97 новых случая заражения коронавирусом. В Минздраве республики отмечают, что на данный момент общее число заболевших достигло 11148 человек.

Примечательно, что показатели по выздоровевшим в Башкирии также бьют всевозможные рекорды. За прошедшие сутки в республике выздоровели от COVID-19 208 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Всего по данным Минздрава в регионе переболели и выздоровели от ковида 10302 человека.

По данным Минздрава Башкирии, за прошедшие сутки подтвердился еще один случай смерти от коронавируса. Личность погибшего пока не раскрывается.