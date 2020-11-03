Число заболевших коронавирусом в Башкирии перевалило за 11 тысяч человек

По выздоровлению от коронавируса в Башкирии было выписано 208 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии число заболевших коронавирусом преодолело 11-тысячную планку. С начала пандемии инфекцию диагностировали 11 051 жителю. Прирост за сутки – со 2 по 3 ноября – составил 95 случаев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа составило 208 человек – такого прироста выписанных пациентов в осенний период еще не было.

Активно все еще болеют 902 человека, 248 из них лежат в больницах, а 654 переносят болезнь в легкой форме на амбулаторном лечении. Новых смертей от COVID-19 не зафиксировано – со вчерашнего дня этот показатель составляет 55 человек.