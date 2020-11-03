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Застрял в самодельной колыбели: известны подробности смерти младенца из Башкирии

Мертвого малыша утром обнаружила его мать
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти младенца

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти младенца

В Следственном комитете Башкирии прокомментировали смерть 9-месячного ребенка, который был найден мертвым в собственной колыбели. Напомним, трагедия произошла 30 октября в селе Мирный Благоварского района республики.

Как оказалось, младенец скончался в результате несчастного случая. Той ночью мальчик, находясь дома, застрял головой в самодельной колыбели между боковым бортом и его основанием. От сдавливания органов шеи ребенок скончался. Мать обнаружила мертвого сына ранним утром. Она вызвала «скорую» и сотрудников полиции.

По факту смерти ребенка СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас правоохранители допрашивают семью погибшего, а также исследуют жилищные и социальные условия, в которых он рос.

– Детская колыбель изъята для проведения экспертного исследования на предмет ее соответствия предъявляемым требованиям безопасности при ее эксплуатации, – передали в ведомстве. – Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства следственного управления республики.

ЧП