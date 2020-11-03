Башкирия понесла ущерб в полмиллиарда рублей из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом

До конца 2020 года в Башкирии вакцинацией должны быть обеспечены 60% населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В предыдущий эпидемиологический сезон из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом экономический ущерб Башкирии составил 500 млн рублей. Об этом сообщила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Галина Пермина на рабочем совещании в правительстве. Заседание, посвященное вопросам вакцинации сотрудников предприятий, провел премьер-министр Андрей Назаров.

По данным Перминой, в регионе ежегодно регистрируется от 600 тысяч до 1 млн случаев ОРВИ и гриппа. Для будущего эпидемиологического сезона вакцина от этих заболеваний была усовершенствована, добавлены три новых штамма гриппа. До конца 2020 года в Башкирии вакцинацией должны быть обеспечены 60% населения, 75% из которых – люди из группы риска.

Премьер Башкирии призвал руководства промышленных предприятий «закупить необходимое количество вакцины и провести эту профилактическую работу» среди сотрудников. Аналогичный опыт в регионе уже применяется – за счет работодателей прививается около 300 тысяч человек.