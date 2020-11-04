Уфимец свел счеты с собой в саду, оставив три загадочные записки

С места происшествия правоохранители изъяли три предсмертные записки и три телефона.

30 октября поздно вечером в садах Калининского района Уфы было найдено тело 64-летнего пенсионера с огнестрельным ранением. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», пожилой мужчина, житель одного из садовых домиков, добровольно ушел из жизни. Рядом с его телом лежали ружье и гильзы. На оружие у уфимца было даже разрешение.

Что послужило причиной такого поступка, остается только гадать. Но стоит отметить, что с места происшествия правоохранители изъяли три предсмертные записки и три телефона.

Проводится проверка.