В Башкирии младенец был найден мертвым в собственной колыбели

С места ЧП полицейские изъяли одежду погибшего мальчика, колыбельную кровать и одеяло.

В Благоварском районе Башкирии в 5 утра 30 октября был найден мертвым 7-месячный малыш. Причиной смерти малыша стала механическая асфиксия. Как сообщил источник «КП-Уфа», на теле мальчика были явные телесные повреждения - на левой стороне шеи обнаружены следы удушья.

Что именно случилось с ребенком, пока остается неизвестным, начато расследование. Кто нашел его мертвым, и кто заявил в полицию – уточняется.

С места ЧП полицейские изъяли одежду погибшего мальчика, колыбельную кровать и одеяло.

Инцидент прокомментировали в Следственном комитете. Как оказалось, причиной смерти малыша стала роковая случайность.