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Общество

Прокуратура нашла коррупционные нарушения в башкирском Минобре

К дисциплинарной ответственности были привлечены 14 должностных лиц
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Одна из сотрудниц подведомственного Минобру учреждения скрыла 700 тысяч рублей доходов своего супруга

Одна из сотрудниц подведомственного Минобру учреждения скрыла 700 тысяч рублей доходов своего супруга

Прокуратура Башкирии обнаружила коррупционные нарушения в региональном министерстве образования и науки. К ответственности были привлечены 14 должностных лиц. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Правоохранители выявили в Минобре «факты непринятия мер по предотвращению конфликта интересов».

– Так, директор республиканского детского эколого-биологического центра привлекла супруга для организации и проведения конкурса и оплатила его участие за счет бюджета учреждения, а также укрыла полученный им доход от министерства, – передали в прокуратуре.

Кроме того, ряд служащих в министерских учреждениях скрыли сведения об имуществе и доходы от коммерческих организаций. В числе таких сотрудников оказался начальница одного из отделов Минобра. Она не задекларировала 700-тысячный доход супруга, который тот получил в 2019 году. На том же нарушении попался директор Уфимской коррекционной школы для детей с ограниченными возможностями. Он укрыл факт владения квартирой, а также доходы, полученные им и его супругой от коммерческих фирм в размере 160 тысяч рублей. 139 тысяч рублей доходов жены скрыл и руководитель Башкирского кадетского корпуса.

– По результатам проверки прокурор республики внес в адрес министра образования и науки представление, по результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 14 должностных лиц, – заключили в прокуратуре.