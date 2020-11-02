Прокуратура нашла коррупционные нарушения в башкирском Минобре

Одна из сотрудниц подведомственного Минобру учреждения скрыла 700 тысяч рублей доходов своего супруга

Прокуратура Башкирии обнаружила коррупционные нарушения в региональном министерстве образования и науки. К ответственности были привлечены 14 должностных лиц. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Правоохранители выявили в Минобре «факты непринятия мер по предотвращению конфликта интересов».

– Так, директор республиканского детского эколого-биологического центра привлекла супруга для организации и проведения конкурса и оплатила его участие за счет бюджета учреждения, а также укрыла полученный им доход от министерства, – передали в прокуратуре.

Кроме того, ряд служащих в министерских учреждениях скрыли сведения об имуществе и доходы от коммерческих организаций. В числе таких сотрудников оказался начальница одного из отделов Минобра. Она не задекларировала 700-тысячный доход супруга, который тот получил в 2019 году. На том же нарушении попался директор Уфимской коррекционной школы для детей с ограниченными возможностями. Он укрыл факт владения квартирой, а также доходы, полученные им и его супругой от коммерческих фирм в размере 160 тысяч рублей. 139 тысяч рублей доходов жены скрыл и руководитель Башкирского кадетского корпуса.

– По результатам проверки прокурор республики внес в адрес министра образования и науки представление, по результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 14 должностных лиц, – заключили в прокуратуре.