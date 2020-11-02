В Башкирии скончался 36-летний майор Росгвардии

фото: Росгвардия РБ

В Башкирии из-за тяжелой болезни скончался 36-летний майор и помощник начальника оперативного отдела штаба Росгвардии РБ Вадим Салимгареев. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба силового ведомства.

– Руководство и личный состав […] проводили в последний путь майора Вадима Салимгареева. Всю сознательную жизнь он посвятил службе Родине, – рассказали в Росгвардии. – Сражаясь с тяжелой болезнью, Вадим Салимгареев продолжал нести службу. Справедливый командир и надежный товарищ навечно останется в сердцах сослуживцев.

Салимгареев окончил Саратовский военный институт. Дослужился до заместителя командира отряда специального назначения Росгвардии в Приволжском округе.