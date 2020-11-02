За ремонт бульвара длиной 1,7 км в Уфе заплатят 265 млн рублей

Работы на бульваре должны быть выполнены к концу осени 2022 года

В Уфе капитальный ремонт бульвара Ибрагимова на участке в 1,7 км будет выполнен за 265 млн рублей. Городская администрация планирует заключить госконтракт на выполнение работ с подрядчиком «Дортрансстрой». Фирма согласилась снизить начальную стоимость на 1,3 млн рублей.

Большую часть денег выделит региональный бюджет – 248,5 млн рублей, 10 млн и 8 млн рублей дадут федеральная и городская казны соответственно.

Работы на участке бульвара планируется завершить к 30 ноября 2022 года. За установленный срок строители должны будут поменять асфальт на четырехполосной дороге, вымостить плитку на тротуаре, установить бортовые камни, канализационные люки, дорожные знаки и нанести разметку.