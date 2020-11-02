В Башкирии мужчина едва не погиб, спасая своего четвероногого друга

Житель Кумертау едва не погиб, бросившись спасать свою любимую собаку. Как рассказали в Госкомитете ЧС по Башкирии, все произошло днем 1 ноября. Мужчина гулял со своим четвероногим другом, когда собака провалилась в яму с водой от старых очистных сооружений и не смогла уже самостоятельно выбраться обратно. Хозяин, не раздумывая, бросился на помощь своему домашнему любимцу, но, когда уже вытянул собаку, сам не удержался и упал в воду.

Неизвестно, чем бы закончилась вся эта история, если бы на помощь мужчине не пришел его приятель, который скинул вниз веревку, параллельно вызывая спасателей. Благодаря веревке, мужчина не ушел под воду и не утонул.

- Будь он один, то погиб бы. По бетонным стенам на такой глубине не выбраться, вода холодная. Все обошлось. Все участники «неудачной» прогулки остались живы», - рассказали спасатели.