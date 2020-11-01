Число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 95 человек

На лечении остаются 932 человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. Так по последним данным оперативного штаба, в республике за минувшие сутки ковид обнаружен еще у 95 человек, а общее число инфицированных выросло до 10863 человек. Также известно еще об одном новом погибшем – его личность и сопутствующие заболевания пока не уточняются, число жертв коронавируса в Башкирии достигло 54 человек.

- На лечении остаются 932 человека: 228 – в стационарах, 704 переносят болезнь в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении. Также зарегистрировано 122 новых случая выздоровления, общее число вылечившихся с начала эпидемии составляет уже 9877 человек, - уточнили в администрации главы республики.