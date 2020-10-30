Хабиров опубликовал трогательное видео в память об умершем мэре Уфы Ульфате Мустафине

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Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в своих соцсетях трогательное видео в память об умершем мэре Уфы Ульфате Мустафине. В ролике пресс-служба башкирской столицы собрала архивные записи со встреч, мероприятий и совещаний, в которых градоначальник принял участие за двухлетний период своей работы.

– «И если мой огонь погас, жалейте не меня, а тех, сидевших столько раз у моего огня», – процитировал руководитель региона стихотворение поэта Расула Гамзатова и добавил: – Это - про него.

Напомним, мэр Уфы Ульфат Мустафин 29 октября скончался от осложнений, вызванных пневмонией и коронавирусом. Ему был 61 год.