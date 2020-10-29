Общая численность врачей в Башкирии уменьшилась на 197 человек

В Башкирии на 10 тысяч человек приходится 35,8 врачей

В Башкирии по сравнению с 2019 годом численность врачей уменьшилась на 197 человек. Об этом сообщается в пояснительной записке к отчету о госпрограмме «Развитие здравоохранения» по итогам третьего квартала 2020 года. Документ подготовило региональное министерство здравоохранения. В ведомстве констатировали, что оптимальное количество врачей в республике «не достигнуто». Планировалось, что на 10 тысяч человек будет приходиться 37 медиков – на деле вышло только 35,8.

– Это связано с интенсивностью движения и большой «текучестью» кадров в медицинских организациях […], вследствие того, что доля врачей пенсионного возраста (женщин от 56 лет и старше и мужчин от 60 и старше) составила 20,8% (2019 г. – 21,1%) от общего числа работающих врачей, – поясняет Минздрав в документе.

Еще одной причиной сокращения числа врачей стала «недостаточно высокая заработная плата», тяжелые и опасные условия труда, уровень стресса, юридическая ответственность и трудности с предоставлением жилья.

По сравнению все с тем же 2019 годом уменьшилось и количество врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях – на 180 человек.