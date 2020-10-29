Вынесен приговор жителю Башкирии, который сжег своего знакомого

фото: Следственный комитет Башкирии

В Башкирии вынесли приговор 35-летнему жителю Кармаскалинского района, который сжег своего знакомого. Мужчину судили за убийство, совершенное с особой жестокостью, сообщил следственный комитет республики.

Преступление произошло 1 января 2019 года. Пьяный подсудимый в гараже своего отца из личной неприязни несколько раз ударил поленом 53-летнего знакомого. В это время в помещение зашел еще один мужчина – он попытался остановить злоумышленника, но в ответ тоже получил удар поленом. После этого подсудимый поволок потерпевшего к выходу, где вылил на него горючее и поджег, а затем вместе со вторым мужчиной попытался потушить пламя снегом.

Впоследствии пострадавшего с серьезными ожогами госпитализировали. Подсудимый пригрозил свидетелю ничего не рассказывать о преступлении и представить все как несчастный случай. 18 января потерпевший скончался в больнице, о чем был уведомлен следственный отдел. Сыщики во время допроса смогли «расколоть» свидетеля, который указал на злоумышленника.

Подсудимый не признавал вину в преступлении. Суд приговорил его к 17 годам «строгача».