В Уфе дырки в сыре помешали компании получить контракт на 34 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Центр детского диетического питания Уфы отказал фирме участвовать в торгах по поставке молочной продукции из-за неподходящих дырок в сыре. Компанию сняли с аукциона стоимостью 34 млн рублей. Об этой ситуации на своей странице в фейсбуке рассказал юрист Евгений Шулындин.

В техзадании госзаказчик указал, что «на разрезе сыр должен иметь рисунок из глазков круглой, овальной; угловатой формы». А провалившийся претендент на участие в торгах вместо этого показал «рисунок, состоящий из глазков овальной формы». Комиссия в обосновании об отказе написала, что определяющую роль здесь сыграли знаки препинания. Если параметры разделены точкой с запятой, то нужно предложить один из них: то есть либо сыр с круглыми и овальными дырками, либо только с угловатыми.

Госконтракт тем временем получила уфимская компания «Белая птица». За 33,99 млн рублей она поставит в уфимские школы 57 тысяч килограмм сливочного масла и 18 тысяч килограмм сыров с правильными дырками.