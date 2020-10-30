В Уфе мужчина подшофе угнал «КамАЗ» у коммунальщиков и смог проехать 10 метров

40-летний житель Башкирии угнал «КамАЗ» у работников коммунальной службы Уфы.

Курьезный инцидент произошел поздней ночью 28 октября. В полицию обратился сотрудник коммунальной службы одного из районов Уфы, который сообщил, что с парковки его учреждения пропал грузовик. На место выехала оперативная группа.

Источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах сообщил, что горе-угонщика удалось задержать буквально через 20 минут. 40-летний мужчина за рулем чужого грузовика был сильно пьян и не смог объяснить, почему среди ночи решил угнать тяжелую технику. Примечательно, что он смог проехать на грузовике всего 10 метров.

В отделении полиции угонщик во всем признался. По факту неправомерного завладения автотранспортом стражи порядка возбудили уголовное дело.