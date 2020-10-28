Уфимца обвинили в секс-насилии над девочкой в день ее 13-летия

Подозреваемый ранее уже был судим - за угрозу убийством

Уфимца обвинили в надругательстве над 13-летней девочки в день ее рождения. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

С заявлением в полицию 25 октября обратилась мать семиклассницы. Она рассказала, что минувшей ночью 45-летний мужчина, находясь у нее в квартире, совершил в отношении дочери «насильственные действия сексуального характера».

Сотрудники уголовного розыска доставили подозреваемого в отдел полиции. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его взяли под стражу на время выяснения обстоятельств. Решается вопрос о возбуждения уголовного дела. По данным «КП-Уфа», два года назад задержанного судили за угрозы убийством.