Врач ковид-госпиталя из Уфы рассказал, какие препараты используются при тяжелых случаях коронавируса

"Тяжелым" пациентам в ковид-госпиталях назначаются антикогулянты

Глеб Глебов, врач ковид-госпиталя в поселке Зубово под Уфой, рассказал, какие препараты используются при лечении тяжелых и среднетяжелых случаев коронавируса. По словам медика, пациентам «обязательно» назначаются антикогулянты. Это группа лекарств, которые действуют на свертываемость крови и препятствуют образованию тромбов.

– Их приём действительно уменьшает риск развития тромбоэмболических осложнений, который у пациентов с COVID 19 существенно повышен. В стационаре препаратами выбора являются прямые антикоагулянты, – отметил Глебов.

Он пояснил, антикогулянты необходимы из-за того, что коронавирус в основном поражает два вида клеток – дыхательных путей и стенок сосудов. В тяжелых случаях ковида повреждаются стенки мелких кровеносных сосудов и происходят мелкие кровоизлияния во множестве органов.