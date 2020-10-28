Уфимка наложила на себя руки после пяти дней лечения в ковид-госпитале Фото: Иван МАКЕЕВ

Во дворе больницы в Уфе обнаружили тело 48-летней женщины, больной пневмонией.

Тело пациентки медики ковид-госпиталя нашли вечером 24 октября. Известно, что несчастная проходила лечение с 19 октября. По предварительной информации, врачи зафиксировали у нее заболевание, связанное с нарушением работы органов дыхания. Прибывшим на место экспертам оставалось лишь констатировать гибель женщины.

Собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что сейчас следователи устанавливают причины, по которым взрослая женщина решила добровольно уйти из жизни. Не исключено, что на роковое действие пациентку ковид-госпиталя толкнуло состояние здоровья.