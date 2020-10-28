У морга в Уфе на видео засняли огромную очередь из автокатафалков

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У морга в Уфе местный житель заснял на камеру огромную очередь из автокатафалков. Видео на своей странице в фейсбуке 28 октября опубликовал Тимур Уразметов. На записи видно, что к месту выдачи тел в ряд стоят десятки машин.

– Очередь машин к моргу не уменьшается, – подписал публикацию Уразметов. – Кто-то говорит, 3 часа [ждет выдачи тел], кто-то – даже больше.

В комментариях уфимка отметила, что в морге «все время назначают одно время – к 9 утра»: «…а там – как получится, – от количества зависит. И сразу все документы оформляют – это тоже не быстро, так как везут прямиком на кладбище, тела родным не выдают. Опознание, опечатывание гроба и всё».

Напомним, идентичная картина с огромными очередями из автомобилей была заснята на видео больше недели назад.