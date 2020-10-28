Семь регионов России будут строить инфекционные центры по образцу башкирской лечебницы

Новый инфекционный центр в Башкирии построят за 50 дней

Сразу семь регионов России будут строить инфекционные центры по примеру быстро возводимой лечебницы в башкирском Стерлитамаке. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

– Могу с уверенностью сказать, что инфекционный центр, который мы строим в Стерлитамаке, будет одним из лучших в мире. Семь регионов Российской Федерации приехали к нам, чтобы перенять этот опыт. В двух регионах уже ведется строительство по нашему проекту, остальные пять взяли наш госпиталь за образец, – сказал чиновник.

В стерлитамакской «инфекционке» будет размещено 74 боксированные палаты: 40 взрослых, 20 детских и 14 реанимационных. Общая вместимость центра – 282 койки, дополнительные 30 можно будет развернуть в режиме ЧС. Власти Башкирии обещают построить этот центр к 1 декабря, за 50 дней. Это второй такой объект в республике – первый был возведен под Уфой в селе Зубово в конце весны текущего года.