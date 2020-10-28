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Происшествия

Уфимец на иномарке сбил 10-летнего ребенка

Мальчика госпитализировали с различными травмами
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

В Уфе вечером 27 октября произошел наезд на ребенка. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент случился на улице Шумавцова в Черниковке. 49-летний горожанин за рулем Hyundai Creta сбил на проезжей части 10-летнего мальчика. Маленький пешеход пытался перейти дорогу в неположенном месте. Ребенок получил различные травмы, на «скорой» его доставили в детскую больницу.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии было зафиксировано три аварии, в которых пострадали три человека, обошлось без погибших.

ДТП