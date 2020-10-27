В Башкирии в овраге нашли тело женщины, обглоданное дикими животными

Фото: архив "КП"

Жуткую находку обнаружили накануне жители деревни Сергиополь в Давлекановском районе Башкирии. В полукилометре от деревни, в мокром овраге лежало тело пропавшей ранее 60-летней местной жительницы. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, по всей видимости, женщина не дошла каких-то 500 метров до дома и умерла от переохлаждения, а после – стала добычей зверей.

- На верхних конечностях погибшей обнаружены следы укусов диких животных, - добавил собеседник.

Сейчас причину смерти сельчанки выясняют следователи, назначена судмедэкспертиза. До сих пор не известно, умерла ли женщина естественной или насильственной смертью.